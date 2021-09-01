Вашингтон, 2 сентября, 2021, 00:07 — ИА Регнум. В августе частные работодатели США наняли гораздо меньше работников, чем ожидалось. Возможно, что это результат вспышки COVID-19, сообщает 1 сентября Reuters.

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При этом издание отмечает, что рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться.

В прошлом месяце число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 374 тыс. после того, как выросло на 326 тыс. в июле, согласно национальному отчету о занятости ADP, опубликованному 1 сентября.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе в августе увеличится на 613 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле уровень безработицы в США упал до 5,4%.