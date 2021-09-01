Москва, 1 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Решение о выдаче ипотеки лицам возрастом от 18 лет носит формальный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

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По мнению эксперта, это решение не окажет какого-то значимого влияния как на рынок ипотечного кредитования, так и жилья в целом.

«Мне кажется, решение носит формальный характер. Правоспособность по большинству типу сделок возникает с 18 лет. А что касается влияния, то оно фактически, вероятно, будет отсутствовать», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк принял решение с 1 сентября снизить минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет.