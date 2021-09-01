Москва, , 17:44 — REGNUM В Москве уже 1,3 миллиона человек записались на участие в онлайн-голосовании на выборах. Об этом сообщил 1 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня уже 1,3 миллиона человек записались в систему электронного голосования. Можно будет голосовать, находясь на даче, дома», — сказал он.

Собянин отметил, что голосование в электронном формате открывает «совершенно другие возможности», при этом «система безопасности, контроля и анонимности гарантирована».

Напомним, регистрация на дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва открыта в Москве с начала августа. Голосование будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.