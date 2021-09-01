Киев, 1 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Украинские дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Киев, заявил в эфире украинского телевидения вечером 1 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Whitehouse.gov Джо Байден на Украине

Дипломат выразил убеждение, что за время своего президентства Байден посетит Украину, хотя и не стал говорить, когда примерно это будет.

«Наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США… Сейчас мы к ним, потом они к нам», — заявил Кулеба.

В чём именно заключается нынешняя работа над визитом Байдена в Киев, он не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Джо Байден на различных постах многократно бывал на Украине. Последний визит состоялся зимой 2017 года, когда он занимал должность вице-президента США. В настоящий момент делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским находится с рабочим визитом в США. На сегодня, 1 сентября, запланированы переговоры президентов — как с делегациями в расширенном составе, так и в формате «один на один».