Москва, 1 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. 1 сентября журналист издания «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров в своем Telegram-канале рассказал, что санкт-петербургский «Зенит» обсуждал с «Локомотивом» возможность обмена Андрея Мостового на 25-летнего центрального полузащитника Антона Миранчука.

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Миранчук

Сделка не смогла состояться из-за травмы Миранчука и нежелания Мостового покидать состав «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в пяти матчах Российской Премьер-лиги и Суперкубка России, в которых отметился одной результативной передачей в игре с тульским «Арсеналом».

Текущее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 12 миллионов евро.