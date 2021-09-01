Кабул, 1 сентября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Самолёт ВВС Катара доставил в международный аэропорт Кабула катарских специалистов для оценки технического состояния кабульского аэропорта имени Хамида Карзая и определения мер по восстановлению его работы, сообщает 1 сентября Doha News.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Напомним, первым иностранным самолётом, приземлившимся в аэропорту Кабула после 31 августа, был именно самолёт ВВС Катара.

Стоит отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратились к Катару с просьбой помочь с восстановлением работы кабульского аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября телеканал «Аль-Джазира» опубликовал информацию о том, что кабульский аэропорт после ухода войск США и их сателлитов нормально функционировать не может из-за разграбления оборудования и «замусоренности» территории и взлётно-посадочных полос.