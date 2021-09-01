Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Шестая Уральская биеннале современного искусства пройдёт с 16 сентября по 5 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Биеннале в Москве

Темой экспозиций стала видоизменённая цитата из книги Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий». «Лейтмотив выставки выбран исходя из новых норм коммуникаций между людьми, продиктованных пандемией COVID-19», — указано в документе.

Новая биеннале уже отметилась скандалом. Одним из выставочных пространств стала площадка екатеринбургского цирка. Ряд участников биеннале выступили с критикой учреждения, обвинив руководство цирка в эксплуатации животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит фестиваль уличного искусства «Карт-бланш».

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