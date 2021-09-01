Вашингтон, 2 сентября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Американская компания Amazon планирует нанять 55 тыс. человек на корпоративные и технологические должности по всему миру в ближайшие месяцы, сообщает 1 сентября Reuters со ссылкой на генерального директора компании Энди Джасси.

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Отметим, что это число равняется почти всей численности сотрудников Facebook.

Джасси дал для Reuters первое интервью с тех пор, как вступил на высший пост в Amazon в июле. Он объяснил свое решение тем, что компании нужно больше сил, чтобы не отставать в розничной торговле, облачных технологиях и рекламе.

Он отметил, что новые сотрудники также требуются в проект «Project Kuiper» по запуску спутников на орбиту для расширения широкополосного доступа в интернет.

Ежегодная ярмарка вакансий Amazon должна начаться 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Amazon призвала Федеральную комиссию по связи США (FCC) отклонить предполагаемые изменения в программе SpaceX по развёртыванию спутниковой группировки Starlink.

В Amazon считают, что из-за проекта SpaceX другие операторы спутников столкнутся с дополнительными проблемами, связанными с помехами и орбитальным мусором.