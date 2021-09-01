Москва, 1 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Об отмене Верховным судом России регистрации на выборы в депутаты Госдумы кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» Дмитрия Потапенко сообщает 1 сентября РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Потапенко

Решением, принятым сегодня, 1 сентября, Верховный суд удовлетворил соответствующее заявление Центральной избирательной комиссии.

ЦИК ранее получил информацию, что у бизнесмена были в наличии в иностранные финансовые инструменты.