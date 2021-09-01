Москва, 1 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ, цифровизация финансовых услуг приводит к тому, что подростки становятся активными пользователями банковских инструментов. В частности, каждый третий подросток использует безналичный способ оплаты, а каждый второй — совершает покупки с помощью смартфона, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

Аналитики выяснили, что 72% подростков пользуются банкоматами, 46% — платежными терминалами. Многие школьники имеют личные банковские карты, а сравнительно высокий уровень цифровой грамотности и наличие смартфона позволяют подросткам пользоваться онлайн-банкингом.

Несмотря на то, что наличный способ оплаты остается доминирующим (им пользуются 42% подростков) доля тех, кто совершает покупки безналично растет, и к настоящему моменту достигла 32%, 43% из которых рассчитываются с помощью смартфонов.

Вместе с тем, подобная продвинутость несет в себе значительные риски. Выяснилось, что лишь треть опрошенных смутно слышали о мошеннических действиях с банковскими картами, а 11% юных пользователей банковских услуг и вовсе почти ничего не знают о финансовых мошенничествах.

Кроме того, каждый третий подросток считает, что информация в интернете не может приносить реального вреда, а каждый пятый использует только один источник для поиска нужной информации. Что наглядно показывает, что дети не осознают угроз, которые несет цифровая среда.

Ранее в комитете Госдумы по информполитике выяснили, что не менее 80% школьников сталкивались с различными опасностями в интернете. В связи с чем и призвали профильные ведомства ввести в школах курс цифровой грамотности и гигиены.

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