Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Петербургские школьники в новом учебном году будут учиться в очном режиме. Однако по-прежнему будет доступен и смешанный формат, при котором родители могут временно перевести ребенка на дистанционное обучение, с сохранением за ним места в школе и школьной аттестацией знаний. Об этом на своей странице в соцсети сообщил 1 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов. Этот формат был успешно опробован в 2020/2021 учебном годе.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый класс

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Глава региона также перечислил основные особенности и новации нового учебного года. Так, по его словам, в школах Петербурга начнут работать предпрофессиональные классы с углубленной подготовкой.

«Создаем их совместно с партнерским предприятиями и вузами. Уже в этом году таких лабораторий будет больше ста. На базе этих лабораторий будет в том числе организованы кружки, заниматься в которых смогут дети, в том числе из других школ. На эти цели предусмотрены 2,5 млрд рублей», — рассказал Беглов.

В Петербурге откроются детские технопарки: «Инфинити», IT-кубы, «Кванториумы». Еще не менее 30 000 петербургских старшеклассников пройдут профессиональные пробы в рамках программы «ПрофСтарт» в инновационных компаниях, образовательных полигонах колледжей, исследовательских центрах вузов и на большом фестивале профессий «Билет в будущее». Еще на две тысячи бюджетных мест увеличится приём в колледжи.

«До конца года будет открыто 11 новых школ. Восемь начали работу уже сегодня», — напомнил губернатор. Четыре из них расположены в Приморском районе, по одной — в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском.

«Все новые школы в нашем городе строятся с бассейнами. Оснащаем их современным оборудованием, чтобы дети могли развивать свои таланты», — отметил губернатор Александр Беглов. Сегодня в Петербурге сели за парты более 551 тыс. юных петербуржцев, из них более 64 тысяч — первоклассники.