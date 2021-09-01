Нефтеюганск, Югра, 1 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова в День знаний вручила орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени директору школы №4 города Нефтеюганска Людмиле Степкиной. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заслуженного педагога почётной наградой, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Пресс-служба горадминистрации Нефтеюганска Людмила Степкина на вручении награды

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Отмечается, что директор школы №4 Нефтеюганска Людмила Степкина является также заслуженным учителем Российской Федерации.

В Югре 1 сентября 2021 года свои двери открыли 313 школ. За парты сели более 238 тысяч школьников, в том числе более 26,5 тысячи первоклассников. Вузы и колледжи ХМАО приняли более 45 тысяч студентов. На первый курс обучения за счёт средств автономного округа будут зачислены 9318 человек (2957 — в вузы, 6361 — в колледжи).