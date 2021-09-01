Казань, 1 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Татарии насчитываются 17 445 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных жителей, что на 91 человека меньше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы, по данным минтруда РТ на 1 сентября, составил 0,86% от численности рабочей силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения Татарии составляет 54 399 вакансий. За отчетную неделю работодатели предложили 4843 рабочих места.

Из числа новоявленных безработных ранее трудовую деятельность осуществляли 474 человека, 16 человек приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уровень безработицы снизился до 0,55% и составляет не более 39,9 тыс. человек. Это наименьшие показатели с апреля 2020 года.

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