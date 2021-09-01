Москва, 1 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Сейчас важно достроить «Северный поток — 2» и получить все разрешения, а проблема ограничений из-за третьего энергопакета ЕС будет решаться юристами оператора газопровода, сообщил 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Новак «Сейчас важно достроить до конца газопровод, получить все разрешения».

Читайте также:Суд в ФРГ не освободил «Северный поток — 2» от норм газовой директивы ЕС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа оператор СП-2 Nord Stream 2 AG не смог в суде вывести проект из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.

Брюссель в преддверии введения СП-2 распространил действие третьего («антимонопольного») энергопакета на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС.