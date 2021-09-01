Волгодонск, Ростовская область, 1 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Двоих жителей Ростовской области спасли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 сентября.

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Сообщение о возгорании на улице 50 лет СССР в Волгодонске в экстренные службы поступило примерно в 15:40 мск. Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме. Менее часа понадобилось спасателям, чтобы потушить пожар.

Огнём пройдено 15 кв. метров. Два человека спасены, пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работали 18 человек и пять единиц техники.