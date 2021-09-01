Ярославль, 1 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Ярославский областной суд признал Романа Кузьмина, Евгения Лосева и Михаила Климова виновными в убийстве общеопасным способом двух человек, Кузьмин и Лосев также виновны в похищении человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Ярославский облсуд Подсудимые перед приговором

Как установлено следствием и судом, подсудимые организовали поджог расселенного дома в центре Ярославля, что привело к гибели двух обитателей дома.

«Все трое подсудимых работали в одном из кафе в центре города Ярославля, во дворе кафе находился заброшенный расселенный многоквартирный дом, в котором проживали лица без определенного места жительства, ведущие асоциальный образ жизни. По мнению подсудимых они портили имидж кафе и мешали посетителям. В октябре 2019 года Кузьмин Р. предложил Лосеву Е. и Климову М. поджечь указанный дом, пообещав заплатить им по 5000 рублей», — рассказали в пресс-службе облсуда.

ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на улице Нахимсона

В результате пожара погиб бывший собственник одной из расселенных квартир, а также разнорабочий. По второму эпизоду уголовного дела только Кузьмин и Лосев обвинялись в похищении человека.

«По версии обвинения в октябре 2019 года Кузьмин Р. и Лосев Е. из чувства личной неприязни решили похитить и подвергнуть избиению общего знакомого, мужчину 1992 г. рождения. Назначили ему встречу в Ростове, куда приехали на автомобиле, пригласили мужчину сесть в машину для разговора. Как только он сел на заднее пассажирское сидение, Лосев Е. напал на него, связал руки. Подсудимые вывезли знакомого в лес, где нанесли ему не менее 12 ударов по голове и туловищу», — описали обстоятельства дела в суде.

Все трое подсудимых ждали приговора не под стражей, а находясь под подпиской о невыезде. В итоге Роман Кузьмин приговорен к 15 годам лишения свободы, Евгений Лосев к 14 годам и Михаил Климов — к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.