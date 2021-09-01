Тюмень, 1 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Руководство национального парка «Таганай» (Челябинская область) намерено привлечь к ответственности тюменскую фирму за рекламу на камне. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Www.taganay.org/ «Наскальная живопись»

«Один из останцов таганайской Семибратки попытались превратить в рекламный носитель. О «креативном» (на их взгляд) подходе к продвижению в своём Инстаграм рассказали сами инициаторы акции. И предложили всем желающим фотографироваться на фоне надписи на скале, а если она вдруг начнёт стираться — обновить», — сообщили в нацпарке.

Нарушителем оказалась тюменская кампания, которая проигнорировала правила посещения национального парка. Они гласят, что «наскальная живопись» запрещена.

«Мы уже направили в фирму представление и занесли эту компанию в чёрный список», — отметили в пресс-службе парка.