Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Группа прогрессивных демократов США, включая Александрию Окасио-Кортез, выступила против переизбрания Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в 2022 году. Об этом 1 сентября сообщают местные СМИ.

Александрия Окасио-Кортес Dimitri Rodriguez

Пауэлл не вызывал расположения прогрессивных политиков из-за того, что он не уделяет достаточно времени решению проблем изменения климата и экономической несправедливости.

Напомним, что Пауэлл, республиканец, был назначен председателем ФРС в 2017 году экс-президентом США Дональдом Трампом. Срок его полномочий истекает в феврале.

В своем заявлении группа демократов заявила: «Мы призываем президента Байдена заново представить себе Федеральную резервную систему, ориентированную на устранение климатических рисков и продвижение расовой и экономической справедливости».

«Чтобы двигаться вперед, нам нужен председатель, который привержен этим целям», — добавлено в заявлении.

Напомним, что ранее Окасио-Кортессравнила глобальное потепление со Второй мировой войной.

Политик предостерегла мировое сообщество, заявив, что мир подойдет к концу через 12 лет, если государства не займутся всерьез проблемой изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп вышел из Парижских соглашений по климату, реализовав, таким образом, свои предвыборные обещания. По словам главы Белого дома, теория глобального потепления является псевдонаучной и призвана служить политическим целям.