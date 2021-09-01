Пермь, 1 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили ещё 472 заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 1 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 239 носителей коронавируса, из них 52% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3394,8 на 100 тыс. населения

Оправились от коронавирусной инфекции 77 792 пермяка. За последние сутки из COVID-центров выписан 451 пациент. На сегодняшний день лечение в больницах получают 3470 человек, из них 171 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 27,1%

Жертвами заболевания стали 4140 пермяков. За последние сутки зафиксировано 29 летальных исходов.