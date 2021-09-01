Казань, 1 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В казанском жилом комплексе «Салават Купере» 1 сентября открыли лицей №188 «Бионика» на 1224 места. Учебное заведение стало третьим, построенным в микрорайоне, сообщает пресс-служба мэрии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

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В настоящее время в лицей зачислено 690 человек, из которых 228 первоклассников, сформировано 25 классов. В учебном заведении оборудованы современные предметные классы, два бассейна, актовый зал, два спортзала, библиотека, благоустроена прилегающая территория.

ИА REGNUM ранее сообщало, в День знаний в Казани на территории стадиона «Ак Барс Арена» открыли новую школу анимации «Союзмультфильма».

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