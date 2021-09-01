Копенгаген, 1 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В игре Deep Rock Galactic появилась возможность запускать пользовательские модификации. Об этом 1 сентября сообщает издание PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Deep Rock Galactic

Пока новая функция доступна только в «экспериментальной ветке» Deep Rock Galactic, но в будущем может появиться и в основной игре. По словам разработчиков, они уделяют особое внимание проверке модификаций на наличие «читов» (файлов, позволяющих игрокам получать преимущества над другими пользователями).

Напомним, что Deep Rock Galactic — это кооперативная фантастическая игра о команде гномов-шахтёров. В рамках игровых миссий им нужно добывать редкие минералы и сражаться с ордами инопланетных насекомых.