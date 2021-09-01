Отец Бритни Спирс «вымогает» у неё $2 млн в качестве отступных
Вашингтон, 1 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Адвокаты певицы Бритни Спирс настаивают на немедленной отставки её отца Джеймса Спирса от опеки над ней. Об этом пишет издание TMZ.
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Бритни Спирс
По данным СМИ, представители певицы обвиняют её отца в затягивании процесса ухода от обязанностей опекуна и «вымогательстве». Как отмечают адвокаты, Джеймс Спирс потребовал $2 млн в качестве отступных.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Спирс отказался от опеки над своей дочерью. Позже он заявил, что если бы общественность знала о психических проблемах Бритни Спирс, она бы «хвалила его».