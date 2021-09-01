Вашингтон, 1 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Адвокаты певицы Бритни Спирс настаивают на немедленной отставки её отца Джеймса Спирса от опеки над ней. Об этом пишет издание TMZ.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

По данным СМИ, представители певицы обвиняют её отца в затягивании процесса ухода от обязанностей опекуна и «вымогательстве». Как отмечают адвокаты, Джеймс Спирс потребовал $2 млн в качестве отступных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Спирс отказался от опеки над своей дочерью. Позже он заявил, что если бы общественность знала о психических проблемах Бритни Спирс, она бы «хвалила его».