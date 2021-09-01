Кемерово, 1 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Кемерове прививки от коронавируса, по данным на сегодня, 1 сентября, сделал 176 891 житель города, в том числе 42 317 человек — в возрасте старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Олег Богатырёв Вакцинация

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В мэрии уточнили, что пройти вакцинацию от COVID-19 может пройти любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 сентября, за прошедшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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