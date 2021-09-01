Новый Орлеан, США, 2 сентября, 2021, 00:10 — ИА Регнум. Власти Нового Орлеана ввели комендантский час в городе на фоне того, как большая часть Луизианы и Миссисипи осталась без электричества после урагана «Ида», сообщает 1 сентября BBC.

Наводнение в Новом Орлеане

Мэр Латойя Кантрелл сказала, что комендантский час продлится с 20:00 до 06:00. При этом полиция сообщила, что в городе было зафиксировано «несколько» случаев мародерства.

Энергетические компании пытаются восстановить электроснабжение, но в некоторых районах на это могут уйти недели.

Также пострадали водоснабжение и инфраструктура.

Два человека погибли и по меньшей мере 10 получили ранения после того, как в понедельник, 30 августа, в штате Миссисипи обрушился участок шоссе. Несколько автомобилей провалились в яму длиной 15−18 м и глубиной 5−6 м, сообщает дорожная полиция.

Накануне ИА REGNUM сообщило, власти Нового Орлеана опасаются нового серьезного подъема воды в городе, так как очередная попытка заделать бреши в дамбах не увенчалась успехом.