1 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что уход американских военных из Афганистана является свидетельством окончания эры попыток Соединенных Штатов по переустройству других стран.

Оксана Переможенко, , 19:18 — REGNUM Уход американских военных из Афганистана является свидетельством окончания эры попыток Соединенных Штатов по переустройству других стран. Об этом 31 августа заявил президент США Джо Байден в своем обращении к согражданам.

Гегемон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — сказал он.

Также Байден добавил, что в настоящее время США нужно сконцентрироваться на новых вызовах, включая связанные с Россией и Китаем.

«Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия», — сказал американский лидер.

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Заявление американского президента обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие скептически отнеслись к словам Байдена и задались вопросом: оставят ли США Украину?

«Попытки?! Да это преступления!!! Ирак, Ливия, Сирия после этих «попыток» превратились в руины. Тысячи людей погибли, миллионы оказались беженцами. Где успех этих попыток?! И где ответственность за них!?» — задался вопросом Рон Б.

Американцы в Ираке (сс) Staff Sgt.Russell Lee Klika. The U.S. Army

«А с Украины желания нет отчалить???» — спросила Вера К.

«Да неужели, а как же Украина???» — добавила Светлана А.

«Гораздо проще расставлять или приобретать своих людей в странах мира и с их помощью на законодательном уровне присваивать земли и недра, либо же в обмен на кредиты», — написал Майский Барин.

«Может, и Украину оставит в покое?» — поинтересовалась Валентина Ш.

«Вы еще не изо всех стран свалили, это только начало», — пишет Александр Г.

«Где богатые природные ресурсы, там и США со своей доктриной о помощи, или навязывания так называемой демократии. Куда бы они ни вошли, последствия — тысячи жертв, разрушение местной инфраструктуры… Я бы их охарактеризовала — как убийц народов мира…» — отметила Светлана Т.

«Да шо вы говорите! Как лезли, так и будут лезть. Просто оставили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) море оружия с заданием идти в Среднюю Азию, а оттуда — в Россию… А эксперименты с Украиной куда ведут? Они не пытаются, они везде ломятся. Не верю им, ни одному слову. Вавилон — страна безбожников и разврата», — написала Нина Р.

Американские солдаты в аэропорту Кабула (сс) U.S. Central Command Public Affairs

«Как там у классика — «не верю». А куда денете сотни военных баз по всему миру с техникой и солдатиками, получающими приличное жалование и ни *рена не умеющими делать? Да они по возвращении разорвут любого, кто лишил их халявы», — отреагировал Иван П.

«А что, этому можно верить? Неужели они в очередной раз не попрутся в какую-нибудь страну с полезными ископаемыми учить демократии?.. Украину не оставят. Надо, чтобы здесь тлело вечно, на границе с Россией, а вдруг да загорится. Им Россия нужна, а мы так — раздражитель», — отметила Зоя С.

«Теперь будет переустраивать Китай и Россию?» — задался вопросом Сергей З.

«Сидите в своей стране и не лезьте в другие. Вы уже наперестраивались, развалив Союз и угробив Украину», — пишет Наталия М.

«Значит, теперь ещё с большим рвением возьмутся за Украину. Хотя они уже полностью оккупировали…» — подытожил Viktor V.

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