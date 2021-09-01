Баку, , 16:50 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана отправили несколько своих самолётов в Турцию на совместные учения «TurAz Sahini — 2021», сообщает 1 сентября министерство обороны Азербайджана.

Флаг Азербайджана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана в среду отправились в Турцию для участия в совместных летно-тактических учениях «TurAz Sahini — 2021», — указано в сообщении военного ведомства.

Воздушные манёвры будут проходить в турецкой Конье до 17 сентября.

Отмечено, что совместные учения проводятся в рамках военного сотрудничества Турции и Азербайджана.

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