Лондон, 1 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Приключенческая игра про исследование космоса No Man's Sky получила новое масштабное обновление под названием Frontiers. Об этом 1 сентября сообщает издание PC Gamer.

Blake Patterson No Man's Sky

Главной особенностью Frontiers станет появление поселений пришельцев на всех обитаемых планетах. При этом игроки смогут стать их смотрителями и развить каждое поселение до процветающего города.

Напомним, что оригинальный релиз No Man's Sky состоялся ещё в 2016 году. Игра посвящена исследованию различных процедурно сгенерированных планет.