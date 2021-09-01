Москва, 1 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Риска повышения цен на бензин в России нет, приняты соответствующие меры, сообщил 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак.

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По словам чиновника, на бирже уже нет бензинового ажиотажа, так что цена на бензин с наступлением осени только выровняется.

Новак «Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению рынка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новак заявил, что в России экспорт бензина сокращён почти до нуля — в рамках профилактики бензинового дефицита на российском рынке.