Кемерово, 1 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В этом учебном году в Кемерове к обучению приступают более 64,5 тысяч школьников, в том числе 7500 первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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«По сравнению с прошлым годом численность детей школьного возраста увеличилась на 1 тысячу человек, в том числе первоклассников — на 500 ребят. В новом учебном году в детских садах города будут воспитываться 33 034 ребенка — на 1 тысячу детей больше, чем в прошлом году», — уточнили в городской администрации.

Отметим, что в Кемерове насчитывается 244 учреждения образования: 153 детских сада; 68 школ, гимназий, лицеев; семь школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов; 13 учреждений дополнительного образования; 3 детских дома.