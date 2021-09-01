Сысерть, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Следователи проверяют обстановку на Сысертском хлебокомбинате (Свердловская область), работники которого жаловались на невыплату заработной платы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.

Хлеб с маслом

Ранее сотрудники завода заявили журналистам, что предприятие фактически прекратило работу.

Следователи изучают, действительно ли имелись факты невыплаты зарплаты. «Опрашиваются рабочие и руководство предприятия, истребуется интересующая следствие финансовая, бухгалтерская документация», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам работников, проблемы с выдачей зарплаты начались на комбинате с конца 2020 года.