Штат Калифорния, США, 2 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Десятки тысяч людей были эвакуированы с берегов озера Тахо в Калифорнии, на фоне того, как в штате продолжает распространяться крупный лесной пожар, сообщает BBC.

Sledcom.ru Лесной пожар

Пожар «Калдор» уничтожил более 772 млн квадратных метров. Пожарные смогли взять под контроль только 16% огня. При этом на борьбу со стихией было направлено более 3 500 человек две недели назад.

Известно, что пять человек получили ранения, а более 700 объектов недвижимости были повреждены или уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, природный пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, основанный во времена «золотой лихорадки».