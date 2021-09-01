Сан-Матео, США, 1 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Компании Sony удалось восстановить работу серверов PlayStation Network после сбоя. Об этом 1 сентября сообщает издание VGC.

Sony PlayStation

Пользователи из Северной Америки, Великобритании и Азии не могли воспользоваться сервисами PSN в течение нескольких часов. Причина сбоя не сообщается.

Ранее стало известно, что Sony закрывает официальный онлайн-магазин игр для портативной консоли PlayStation Portable. Приобрести проекты для этой платформе всё ещё можно будет в других сервисах.