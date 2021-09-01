На Сочи надвигается шторм: готовятся пункты эвакуации
Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Резкое ухудшение погоды прогнозируется на территории города-курорта Сочи, сильные ливни и грозы прогнозируются 2−3 сентября. Об этом в телеграм-канале написал мэр Алексей Копайгородский.
Ожидается сильный ветер, возможно падение деревьев. Мэр уточнил, что с вечера техника и специалисты будут дежурить в местах возможного удара стихии, подготовлены пункты эвакуации и пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений.
Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, оно действует до 3 сентября. Прогнозируются ливни, грозы, возможны смерчи.