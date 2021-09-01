Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Резкое ухудшение погоды прогнозируется на территории города-курорта Сочи, сильные ливни и грозы прогнозируются 2−3 сентября. Об этом в телеграм-канале написал мэр Алексей Копайгородский.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

«Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, в ближайшие два дня мы ожидаем на курорте сильные ливни и грозы. Осадки ожидаются сегодня к ночи. Поручил главам районов, особенно Адлерского и Хостинского, где реки в июле уже дважды выходили из берегов, еще раз проверить возможные места подтоплений. Депутатский корпус взаимодействует с ТОСами, чтобы своевременно оповестить жителей отдалённых районов», — написал Копайгородский.

Ожидается сильный ветер, возможно падение деревьев. Мэр уточнил, что с вечера техника и специалисты будут дежурить в местах возможного удара стихии, подготовлены пункты эвакуации и пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, оно действует до 3 сентября. Прогнозируются ливни, грозы, возможны смерчи.