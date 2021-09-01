Техас, США, 2 сентября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. В американском штате Техас вступил в силу закон, запрещающий аборты после шести недель беременности. Об этом 1 сентября сообщает BBC.

Pixabay.com Угроза аборта

Накануне компании, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, обратились в верховный суд США с просьбой заблокировать закон, но их усилия не увенчались успехом.

Врачи и группы по защите прав женщин подвергли закон резкой критике.

Как сообщало ИА REGNUM, данный закон снизит количество абортов в Техасе на 85% и вынудит многие клиники закрыться.

Напомним, что по меньшей мере 12 других штатов пытались ввести запреты на аборты на ранних сроках беременности, но все законы были заблокированы до вступления в силу.