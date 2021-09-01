Москва, 1 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. За пределами России граждане будут досрочно голосовать за депутатов Госдумы на 95 избирательных участках, сообщил 1 сентября журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Голосование будет проходить на территории 55 государств. «Подавляющее большинство из этих комиссий будет работать один день», — сказал Шевченко.

Напомним, досрочное голосование на выборах в Госдуму для групп граждан России на избирательных участках за границей начнётся 3 сентября.