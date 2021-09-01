Кемерово, 1 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Кузбасские семьи получили государственную поддержку по 10 тысяч рублей на 388 тысяч детей от 6 до 18 лет. В общей сложности сумма выплат составила более 3,8 млрд рублей. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

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«Приём заявлений от тех родителей, которые не успели получить выплату, продолжается до 1 ноября 2021 года», — уточнили в ПФР.

Напомним, что выплата полагается всем детям в возрасте от 6 до 18 лет: и тем, кто только собирается в школу, и школьникам, и учащимся других учебных заведений. Право на выплату также имеют инвалиды и люди с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование.