Калуга, 1 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша совместно с областным прокурором Константином Жиляковым и ректором Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского Максимом Казаком 1 сентября дали старт новому направлению вузовской подготовки студентов «судебная и прокурорская деятельность». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Первокурсников калужского университета поздравили с началом учёбы

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Взаимодействие прокуратуры с КГУ им. К. Э. Циолковского в течении всего периода обучения студентов нового направления позволит обеспечить их высокую профессиональную подготовку к практической деятельности.

Выступая перед первокурсниками прокурор Калужской области, Константин Жиляков напомнил, что в 2021 году органами прокуратуры осуществляется подготовка к празднованию 300-летия со дня образования прокуратуры России, поздравил студентов с Днём знаний.