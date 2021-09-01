Токио, 1 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Японская компания Square Enix подтвердила своё участие в выставке Tokyo Game Show 2021. Об этом 1 сентября сообщает издание VGC.

Jp.square-enix.com Кадр компьютерной игры Final Fantasy VII Remake

Презентация от Square Enix пройдёт 1 октября и будет длиться около 50 минут. Предположительно, на ней раскроют новые подробности о Final Fantasy XVI.

Напомним, что у Final Fantasy XVI нет точной даты релизы — ожидается, что игра выйдет в 2021 году. Она станет эксклюзивом консоли PlayStation 5.