Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В петербургском «Экспофоруме» в первый день осени открылась 30-я агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». На ней представлены производители продуктов питания, поставщики оборудования и сельхозтехники, ветеринарных препаратов и комбикормов, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства из регионов России и из-за рубежа, сообщили 1 сентября в пресс-службе Смольного.

Agroprom.lenobl.ru 30-я международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь» в Петербурге

Петербург представляет свой стенд под девизом «Сохраняя традиции — в будущее», городские предприятия знакомят участников выставки с новыми видами высокотехнологичной пищевой продукции для здорового образа жизни. Кроме того, на «Агроруси"-2021 город на Неве впервые представил широкой аудитории проект «Фудфорт», который демонстрирует экспортный потенциал Северной столицы как центра развития современных пищевых технологий.

«Обеспечение продовольственной безопасности, развитие агрокомплекса, установление взаимовыгодных контактов между производителями, снабжение жителей качественными продуктами — это стратегические задач и для города, и для государства. При этом Петербург стремится развивать инновационные подходы к развитию пищевой отрасли, что нашло отражение в стратегии промышленной политики города до 2025 года», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, крупным участником ярмарки является Ленинградская область, поэтому для аграриев региона «Агрорусь» — главный смотр достижений агропромышленного комплекса Ленобласти. В этом году на выставке регион представил коллективную экспозицию стендов из 17-ти районов, а также экспозиции научных организаций и комитета по природным ресурсам и охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.