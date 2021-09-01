Воронеж, 1 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Сразу десять подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области задержали группу лиц этнической направленности, подозреваемых в совершении серии мошенничеств в сфере автострахования. Ими оказались десять жителей Лискинского района в возрасте от 20 до 50 лет», — уточнили в пресс-службе.

Задержанные подозреваются в том, что в 2020 — 2021 годах на территории Воронежской области инсценировали дорожно-транспортные происшествия и получали через страховые компании деньги. По данным полиции, речь идёт о совершении более десятка преступлений, в каждом случае мошенниками было получено 250−350 тысяч рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Воронежской области суд вынес решения по уголовному делу в отношении 27 фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. Действовали они по той же схеме — инсценировали ДТП, а затем получили страховые выплаты. Сумма похищенного составила около 2,5 млн рублей. Участникам банды суд назначил наказание от года до почти четырёх лет лишения свободы.