Тирасполь, , 16:21 — REGNUM Украинские пограничные пункты пропуска блокируют въезд на свою территорию автомашинам с приднестровскими госномерами, сообщает 1 сентября телеканал ТСВ.

Граница ПМР Mgb.gospmr.org

По утверждению сотрудников телеканала, водители вынуждены возвращаться на территорию ПМР задним ходом.

«На середине пограничного моста в Кучургане стоят военнослужащие нацгвардии Украины. Установлен шлагбаум и знак «СТОП». Силовики вооружены. Машины с приднестровскими номерами не пропускают, и водители возвращаются задним ходом», — сообщает телеканал.

Напомним, ранее власти Украины объявили, что с 1 сентября введут запрет на въезд и передвижение по украинской территории для транспортных средств с приднестровскими номерами.

МИД ПМР уже призвал к скорейшему проведению многосторонних консультаций по складывающейся ситуации.

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