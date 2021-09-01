Минск, , 16:19 — REGNUM Выступая 1 сентября в Бобруйске, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сделанных ему подарках ко дню рождения. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, один из подарков — картина дочери одного из сотрудников службы безопасности.

Александр Лукашенко с автоматом Цитата из видео из YouTube

«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — рассказал Лукашенко о подарке. Он также сообщил, что некие журналисты подарили ему набор маек с цитатами Лукашенко. «Раздевайтесь и начинайте работать!» — все мои эти жесткие, резкие цитаты», — сообщил он.

Напомним, в августе 2020 года Белоруссию потрясли многотысячные акции протеста против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма. Александр Лукашенко был вынужден перемещаться по Минску в вертолёте с автоматом, в сопровождении несовершеннолетнего сына Николая, которого экипировали и вооружили автоматическим оружием.

Генпрокуратура Белоруссии не нашла ничего незаконного в инциденте с несовершеннолетним.