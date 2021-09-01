Астана, 1 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» сборная Казахстана по футболу в рамках четвертого тура группы D отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Украины. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

На матч назначена литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом.

Стартовые составы команд:

Казахстан (схема 5−3-2): Стас Покатилов — Сергей Малый, Руслан Валиуллин, Юрий Логвиненко, Марат Быстров, Александр Марочкин — Исламбек Куат, Асхат Тагыберген, Владислав Васильев — Артур Шушеначев, Азат Нургалиев.

Украина (схема 4−4-1−1): Андрей Пятов — Виталий Миколенко, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев — Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко — Виталий Буяльский — Роман Яремчук.

На данный момент сборная Украины с тремя набранными очками занимает вторую позицию в турнирной таблице группы D. Выше с семью очками расположилась сборной Франции. Сборная Казахстана с одним очком пока останется на последней строчке.

В последний раз сборные Украины и Казахстана играли между собой 31 марта. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Роман Яремчук (20', Александр Зинченко) и Серикжан Мужиков (59', Азат Нургалиев).