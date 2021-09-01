В Тверской области к 1 сентября сдали три новых детских сада
Тверь, 1 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Три новых детских сада сданы в эксплуатацию в Тверской области к 1 сентября. В одном из новых учреждений — детском саду на улице Планерной в Твери — побывал губернатор Игорь Руденя в День знаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Новый детсад построен в рамках национального проекта «Демография». Игорь Руденя осмотрел ясельные и средние группы, пищевой и медицинский блоки, спортивный и актовый залы.
Новый детсад может принимать одновременно до 150 детей, он рассчитан на восемь групп, каждая оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Также в здании есть залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.
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Кроме детского сада на Планерной, к 1 сентября сданы новые детские сады в Торопце и селе Бурашево Калининского района, сегодня здесь проходят Дни открытых дверей.
Всего за последние пять лет в Тверской области построено 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест. Так, в 2020 году в регионе сдали пять детсадов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.