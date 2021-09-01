Тверь, 1 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Три новых детских сада сданы в эксплуатацию в Тверской области к 1 сентября. В одном из новых учреждений — детском саду на улице Планерной в Твери — побывал губернатор Игорь Руденя в День знаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Новый детсад построен в рамках национального проекта «Демография». Игорь Руденя осмотрел ясельные и средние группы, пищевой и медицинский блоки, спортивный и актовый залы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя осмотрел новый детсад в Твери

«Вложили душу в учреждение, сделали его, как для своих детей. Это видно во всех помещениях, на территории, видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками. Глядя на них, мы понимаем, что все, что мы сегодня делаем — это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитывается, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение», — сказал Игорь Руденя.

Новый детсад может принимать одновременно до 150 детей, он рассчитан на восемь групп, каждая оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Также в здании есть залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.

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Пресс-служба правительства Тверской области Новый детсад в Твери

Кроме детского сада на Планерной, к 1 сентября сданы новые детские сады в Торопце и селе Бурашево Калининского района, сегодня здесь проходят Дни открытых дверей.

Всего за последние пять лет в Тверской области построено 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест. Так, в 2020 году в регионе сдали пять детсадов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.