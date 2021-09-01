Таллин, , 16:12 — REGNUM Избрание главы эстонского государства в рамках парламента имеет еще один недостаток помимо не допуска к процессу рядовых избирателей — народ знает о нем недостаточно, чтобы доверять. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Нам важно, какой из Алара Кариса получится глава государства. Известно о нем немного, хотя побольше, чем мы знали о европейском бухгалтере, которого нам неожиданно подсунули пять лет назад (президент Керсти Кальюлайд — ИА REGNUM)», — написал он.

Чаплыгин напомнил, что Карис был государственным контролером, ректором Тартуского университета, возглавлял Эстонский национальный музей: «Правда, эти должности — не особо публичные, так что о мировоззрении Кариса можно только догадываться».

Чаплыгин перечислил основные ожидания русской общины Эстония от нового президента: «Хотелось бы увидеть в Карисе президента всей Эстонии, в идеале не гнушающегося обратиться к четверти своего народа (русскому нацменьшинству — ИА REGNUM) на понятном для этой четверти языке».

Он также выразил надежду, что, в отличие от прежних президентов, Карис не станет игнорировать факт, что треть населения Эстонии живет в бедности: «Может быть, новый президент вспомнит о тех, кому так и не удалось вписаться в построенный у нас дикий капитализм. Надеюсь, что новый президент найдет для себя более близкие его народу занятия — например, помогая тем, кто нуждается в помощи: неимущим, инвалидам, неблагополучным детям».

Кроме того, Чаплыгин верит, что Карис вступит с Россией в диалог, дабы использовать все возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«Предшественница Кариса любила посещать воинские учения. Быть может, новый глава государства немного отвлечется от бряцания оружием и поинтересуется жизнью обычных сограждан: медиков, спасателей, строителей и крестьян. Полномочий у президента Эстонии немного, но в его силах стать настоящим лидером своего народа, показывая личный пример политикам, от которых реально зависит принятие важных для нашей страны решений», — завершил свои размышления эстонский публицист.

31 августа 2021 года парламент Эстонии выбрал на безальтернативной основе новым президентом Эстонии бывшего руководителя Национального музея Эстонии, профессора Алара Кариса. За него было отдано 72 из 80 голосов.

Нынешний глава государства Керсти Кальюлайд прекращает свои полномочия.