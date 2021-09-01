Москва, 1 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Начисления единовременных выплат в размере десять тысяч рублей пенсионерам заметно увеличат поток клиентов в отделениях Сбербанка. Эту ситуацию можно назвать «вызовом для команды» банка, заявил 1 сентября глава Сбербанка Герман Греф, передаёт РБК.

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Отметив, что многие пенсионеры — клиенты Сбербанка придут за своими деньгами в отделения банка, Греф сказал, что нужно оказать внимание каждому, «чтобы никто не остался без участия и ушёл с хорошим настроением». Он пояснил, что возрастёт нагрузка на сотрудников банка.