Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), блогер Всеволод Могучев задержали представители полиции и СКР. Об этом сообщил адвокат задержанного Михаил Толмачёв журналистам.

Артём Брусницын ИА Красная Весна Всеволод Могучев

По словам защитника, силовики взяли блогера прямо в поезде, на котором молодой человек направлялся в Ишим. «Могучеву вменяют ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой»)», — передаёт слова адвоката «УралLIVE».

Толмачёву пока не удалось ознакомиться с подробностями возбуждённого против Могучева уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-схиигумен Сергий находится в одном из СИЗО Москвы.