Варшава, , 16:10 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 1 сентября посетил Мемориал «Памяти работников польской дипломатической службы, отдавших свою жизнь за Родину в 1939—1945 годы». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Во время Второй Мировой войны погибли не менее 6 миллионов поляков. И одними из наиболее активных и непримиримых противников нацистской Германии себя проявили польские дипломаты, многие из которых сражались против немцев с оружием в руках», — говорится в сообщении министра Рау.

Напомним, 1 сентября в Польше проходят мероприятия, посвященные 82-й годовщине начала Второй Мировой войны. Она началась с нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

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