Рига, 1 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. 1 сентября в рижском парке Верманес состоится концерт, приуроченный ко Дню знаний. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

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Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«В этом году дети могут наконец вернуться в школу! Несмотря на все ограничения с этим связанные, мы считаем, что этот День знаний имеет особое значение как для детей, так и для их родителей. Мы предлагаем всем вместе отметить этот день праздничным собранием», — говорится в анонсе мероприятия.

Праздничный концерт-собрание начнется в 16:00 по латвийскому времени (совпадает с московским). Вход свободный.

По данным министерства образования Латвии, количество учащихся в школах нацменьшинств страны за последние годы уменьшилось до 47 647 детей, тогда как в целом число школьников в Латвии возросло до 178 213 человек.