Элиста, 1 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Наран Кюкеев проведёт прямой эфир, посвящённый дефициту и качеству воды в регионе. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Прямой эфир состоится в 19:00 мск 1 сентября и станет некоторым продолжением прямой линии главы Калмыкии Бату Хасикова. К онлайн-общению чиновник пригласил всех желающих.

«Речь пойдет о дефиците и качестве воды и о том, какие меры принимаются, чтоб исправить ситуацию. Кроме того, расскажу о ходе реализации федерального проекта «Чистая вода», разработанной единой схеме водоснабжения и водоотведения в РК и о многом другом», — написал Кюкеев.